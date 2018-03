Răzvan Burleanu continuă dezvăluirile la adresa lui Ionuţ Lupescu, cu un episod destinat comisioanelor din pariuri. Ce face Kaiserul în acest timp

Sub titlul: "Episodul 3 – Povestea unui comision marca Lupescu", Burleanu dezvăluie pe blogul personal legăturile fostului internaţional cu o casă de pariuri, în perioada în care acesta era director general al FRF. Un contract de câteva ceasuri

Contractul dintre FRF şi Astra Bettings e încheiat cu o săptămână înaintea conferinţei, pe 5 martie 2009, semnat de Ionuţ Lupescu din partea FRF. Acest contract ar trebui să se întindă până în iunie 2011 şi să aibă o valoare totală de aproximativ 400.000 de euro. Totul pare bine şi frumos, doar că Federaţia ajunge să încaseze sub 53.000 de euro. Echivalentul a vreo 10 ceasuri din categoria celor achiziţionate cu semnătura lui Ionuţ Lupescu din banii FRF.

Federaţia primeşte 53.000 de euro pentru că, pe 31 iulie 2009, la câteva luni după semnarea contractului, Astra Bettings pierde licenţa de organizare a jocurilor de noroc ca urmare a datoriilor cumulate către Direcţia Generală de Administrare Fiscală. Presa scrie de datorii ale firmei către bugetul Statului de aproximativ 10 milioane de lei. Firma falimentează.

Avea cum să ştie Ionuţ Lupescu, Director General FRF, că Astra Bettings e în derivă? Să vedem dacă ar fi avut cum.

“Manager” proclamat, aştept firmă în derivă

UNU. Ca un manager bun care trebuia să dorească stabilitate pentru membrii FRF şi care se laudă astăzi cu “experienţa şi know-how-ul” său, Ionuţ Lupescu s-ar fi putut interesa de situaţia firmei Astra Bettings. Simplu, la Ministerul Finanţelor. Dacă nu se pricepea, putea întreba prietenii experţi de la SEG (Sport Evolution Group) 😊.

Ar fi aflat că, la final de 2008, cu câteva luni înainte ca Lupescu să semneze contractul, Astra Bettings a raportat la Ministerul Finanţelor o pierdere de 4,6 milioane lei. Iar această pierdere vine la final de 2008 după ce, începând din 2001, Astra Bettings nu mai fusese niciodată pe pierdere.

Dacă nu a ştiut, Lupescu ne-a convins de profesionalism. Dacă a ştiut, atunci de ce a semnat?

Lupescu, o persoană extrem de „privată” 😊

DOI. Astra Bettings nu era o necunoscută pentru Ionuţ Lupescu. Nicidecum. În sezonul 2007/2008, cu nici un an înainte să semneze contractul, Lupescu se ocupa de delegările arbitrilor la Liga 1 şi, în acelaşi timp, primea bani pentru reclamă de la Astra Bettings.

Au reacţionat la vremea aceea şi oameni din fotbal, şi jurnalişti, cu privire la această situaţie de o indecenţă flagrantă. Naşu chiar l-a “urecheat” public pe Lupescu, iar presa oferea exemplul arbitrului Collina, care a fost pus de Federaţia din Italia să aleagă între a arbitra în Serie A şi contractul său cu Opel, care era şi sponsorul AC Milan. Şi a ales. Lupescu, nu.

Lupescu, posesor de multiple personalităţi, de la achizitor de ceasuri de lux pe banii FRF la însărcinat cu delegările de arbitri şi la personaj în reclamele caselor de pariuri, a declarat uluitor: “Apar în reclamă, dar sunt o persoană privată”. Poftim!? Până şi Mitică Dragomir scăpase porumbelul: “Dacă mă puneţi pe mine să fac delegările de arbitri şi aş avea relaţii cu casele de pariuri, aş fi ca Abramovici în cinci ani!”.

Cert e că Astra Bettings era o firmă cu care Ionuţ Lupescu se cunoştea bine.

Comision FRF pentru asociatul surorii

Pe 13 martie 2009, la conferinţa de oficializare a contractului FRF-Astra Bettings, apar Directorul General FRF, Ionuţ Lupescu, şi Daniel Smeadă, PR Manager din partea Astra Bettings. Contractul fusese semnat pe 5 martie 2009.

Dar, cu o lună mai devreme de semnare, pe 12 februarie 2009, a mai fost semnat un contract.

Federaţia Română de Fotbal, prin semnătura lui Ionuţ Lupescu, se obligă să plătească un comision de 15% din valoarea contractului pe care îl va semna cu Astra Bettings unui comisionar care va intermedia încheierea contractului. Curios este şi faptul că firma prietenilor experţi SEG, către care erau externalizate acţiunile de marketing FRF, nu şi-a cerut de data asta comisionul.

Cine a primit comisionul? Daniel Smeadă. Pe persoană fizică.

Dar ce treabă avea el cu Ionuţ Lupescu?

Managerul experimentat Ionuţ Lupescu, cel care cunoaşte bine Astra Bettings, firma care îl plătea pentru reclamă la casele de pariuri în acelaşi timp în care FRF îl plătea inclusiv ca să delege arbitri, nu ar fi putut să încheie acest contract de sponsorizare fără un intermediar? Fără comision?

Poate că ar fi putut dacă Daniel Smeadă nu era un om foarte apropiat de Ionuţ Lupescu. Dacă nu ar fi fost chiar partener de afaceri cu Anna-Claudia Lupescu, fiind asociatul surorii Directorului General FRF în firma TOP LINE MEDIA SRL. Obiect de activitate: publicitate.

Smeadă şi sora lui Lupescu sunt fondatorii acestei firme, în septembrie 2007, la începutul sezonului fotbalistic în care Lupescu avea să delege arbitrii la Liga 1 şi să facă reclamă pentru Astra Bettings.

Iar când Lupescu semna şi contractul pentru comision cu Smeadă, şi contractul pentru sponsorizare cu Astra Bettings, firma la care lucra Smeadă, cei doi erau deja de aproape doi ani parteneri în TOP LINE MEDIA SRL. O dovedeşte Monitorul Oficial.

Totodată, Burleanu îi adresează lui Lupescu şi câteva întrebări VEZI AICI, aştepând răspuns public la acestea,

În timp ce Răzvan Burleanu răscoleşte în trecutul lui Ionuţ Lupescu, acesta încearcă să-i convingă pe membrii afliliaţi de oportunitatea de a-l alege preşedinte peste ceva mai mult d eo lună, Lupescu a fost să se întâlnească cu membrii afiliaţi din Moldova. "Astazi i-am vizitat pe membrii afiliaţi din Fălticeni, Suceava şi Rădăuţi. M-a bucurat să găsesc, în Bucovina, oameni de fotbal atât de pasionaţi. Am rămas profund impresionat de ceea ce am văzut la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, un exemplu de bună practică în sport care ar trebui multiplicat peste tot în ţară. Tot la Suceava am întâlnit tineri entuziaşti şi cu viziune, care au reinventat brandul Foresta, iar la Rădăuţi am ajuns în fieful echipei naţionale de fotbal în sală a Bucovinei, al cărei conducător este un alt exemplu de om gospodar, care s-a dedicat 100% acestei pasiuni. Sigur, problemele sunt multe şi aici, există multe lipsuri şi neajunsuri, însă cu aşa mentalitate, pot să afirm cu mâna pe inimă că fotbalul bucovinean are viitorul asigurat", a scris Lupescu pe facebook, postând o fotografie în care apare şi fostul său coleg Costel Gâlcă, cel care l-a însoţit în campanie în Moldova.