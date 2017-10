Rafael Nadal scrie istorie. A câştigat al 75-lea trofeu din cariera profesionistă

El s-a impus în turneul de la Beijing (China Open, de categorie „500"), după ce l-a învins în două seturi pe australianul Nick Kyrgios (19 ATP, 22 de ani), scor 6-2, 6-1. Ibericul şi-a trecut în palmares al şaselea trofeu din acest an şi al 75-lea din carieră. În urma acestei victorii, scorul întâlnirilor directe a devenit 3-2 în favoarea lui Rafael Nadal. În ultima confruntare dintre cei doi, Kyrgios îl eliminase pe Nadal în sferturile turneului din acest an de la Cincinnati, scor 6-2, 7-5. Nadal s-a impus după o oră şi 33 de minute de joc. Rafael Nadal a mai câştigat turneul de la Bejing în anul 2005. „Când am câştigat turneul în 2005, nu mă gândeam că voi mai juca tenis în 2017. Este o victorie importantă pentru mine", a spus Nadal la ceremonia de premiere. Trofeul de la Beijing este al şaselea din acest an pentru liderul mondial, după cele de la Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roland Garros şi US Open.Body