Promisiuni de Crăciun. „Vom avea o echipă naţională mare peste câţiva ani“

"Fotbalul românesc încheie anul pe linia de plutire. Am avut în prima parte a anului euforia calificării la Euro-2016, iar din vară am început să ne mai temperăm la performanţele naţionale. Pe de altă parte, avem premise pentru rezultate mai bune, dacă privim spre tinerii de talent care au intrat în circuitul echipei naţionale, precum Benzar, Marin sau Rotariu, sau spre jucătorii români care au început să confirme în campionate puternice, precum Andone şi Chiricheş. La nivel de cluburi am avut câteva prestaţii spectaculoase la nivel european, dar mergem mai departe la primăvară doar cu o echipă, deci din nou suntem încercaţi de un entuziasm ponderat", a afirmat Burleanu într-un mesaj video postat pe site-ul FRF.

Răzvan Burleanu a precizat că la nivelul FRF s-au pus bazele unui sistem de creştere a tinerelor talente şi, dacă se va menţine ritmul de rezvoltare, în câţiva ani România vaavea "din nou o mare echipă naţională". "Vă pot spune însă că la nivelul FRF avem rezultate interesante, mai puţin vizibile însă astăzi. Am pus bazele unul sistem de creştere a tinerelor talente, prin competiţii multiple, centre de excelenţă, prin elaborarea unei metodologii de antrenare la nivel de copii şi juniori. Dacă reuşim şi avem forţa necesară să menţinem ritmul acesta de dezvoltare, cu siguranţă vom avea din nou o mare echipă naţională în câţiva ani. Vă urez tuturor iubitorilor fotbalului să aveţi răbdare şi să rămâneţi alături de sportul vostru preferat în continuare şi sunt sigur că nu vă vom dezamăgi. La mulţi ani!", a adăugat conducătorul FRF, citat de News.ro.