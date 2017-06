Prima declaraţie a Simonei Halep după ce s-a calificat în finala de la Roland Garros. A explicat cum a neutralizat-o pe Karolina Pliskova, care era favorită

La final, Simona a explicat cum a trăit meciul şi unde a făcut diferenţa: "Este minunat să fiu din nou în finală. Roland Garros este turneul meu favorit. Am avut un meci greu şi puţine emoţii, pentru că ea mă învinsese pe zgură, în FED Cup, iar eu o bătusem doar pe hard. Zgura e mai lentă şi de aceea m-am temut, dar am reuşit să mă mişc bine pe teren, am alergat mult şi am împins-o în spate. Ştiam că ea se grăbeşte atunci când e pusă în dificultate şi de aceea am ţinut-o departe de fileu", a spus Halep.

Ea a recunoscut că în setul al doilea a avut un moment de slăbiciune, pe care l-a depăşit însă rapid: "Am fost puţin căzută, atât fizic, cât şi mental. Acum mă voi odihni şi voi face tot ce voi putea pentru a câştiga trofeul. Mă aşteaptă un meci greu, pentru că ea nu are nimic de pierdut, dar nici eu nu mai am ce pierde"