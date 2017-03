Prima declaraţie a Simonei Halep după meciul mare pe care l-a făcut la Miami. Unde crede ea că s-a făcut diferenţa

Simona a revenit de la 4-6, 2-5 şi a câştigat disputa în trei seturi, urmând a o întâlni pe britanica Johanna Konta, numărul 11 WTA.

"A fost un meci greu aşa cum mă aşteptam. Am avut o revenire bună şi sunt fericită pentru acest lucru. Ultima mea revenire de acest fel a fost la Doha în 2014, în primul tur cu Kaia Kanepi, când am revenit de la minge de meci. Mă bucur că am arătat că pot juca tenis la nivel înalt. Când eram condusă, nu m-am gândit la scor. Am vrut doar să lupt, nu am renunţat şi am crezut în şansa mea. Am fost puţin norocoasă să întorc partida de la minge de meci, dar am şi luptat", a spus Halep pentru siteul WTA.

