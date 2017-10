Prima declaraţie a Simonei Halep, după eşecul usturător de la Singapore. Cum explică liderul mondial WTA înfrângerea din faţa Carolinei Wozniacki

Simona a pierdut cu 6-0, 6-2 după numai 64 de minute şi a făcut multe greşeli neforţate, arătând lipsă de luciditate. Fapt recunoscut chiar de ea după meci. "E meritul Carolinei pentru victorie, dar cred că am ratat prea mult. Dacă ţineam mingea în teren, era altfel. N-am reuşit şi i-am facut meciul uşor. A fost una dintre zilele mele proaste. Am făcut mult prea multe greşeli, în timp ce ea n-a greşit aproape deloc. Dupa primul set am simtit că pot reveni, dar n-am simţit mingea, iar terenul mi s-a parut un pic greoi", a declarat Simona Halep la conferinta de presă.

Simona Halep va juca vineri ultimul meci din Grupa Roşie, contra Elinei Svitolina, pe care trebuie să o învingă pentru a merge în semifinale, unde ar da peste Karolina Pliskova.





Wozniacki uluită! Daneza a recunoscut că nu se aştepta la un astfel de rezultat cu Halep



A doua cea mai drastică înfrângere din 2017. Când a mai suferit Halep o corecţie asemănătoare

Setul I a fost unul fără istoric, Wozniacki conducând după 15 minute cu 4-0, cu două break-uri, în al doilea şi al patrulea ghem. Românca a avut prima minge de ghem la 0-5, a ratat-o, iar adversara ei a pus capăt setului, cu 6-0, după 24 de minute.

După un al şaptelea ghem consecutiv câştigat de Wozniacki, Halep a început să-i pună ceva probleme rivalei. Mai agresivă şi pe fondul unei uşoare scăderi în joc a danezei, sportiva de pe locul 1 WTA a egalat cu un ghem la 0, dar şi-a pierdut serviciul la 1-2. Din nefericire, nivelul greşelilor neforţate ale Simonei Halep a rămas ridicat, astfel că nu a mai putut trece pe tabelă decât un ghem în dreptul ei. Cu 6-2, după 63 de minute de joc, Wozniacki se instalează confortabil la conducerea Grupei Roşii, fiind cvasicalificată în semifinale.

