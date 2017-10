Preşedintele Federaţiei de Fotbal, acuzat de viol! Campania #metoo scoate la iveală adevăruri cutremurătoare!

Lumea sportului n-a fost ferită de asta şi după cazul gimnastelor care au afirmat că au fost violate, a venit rândul fotbalului să ajungă în mijlocul acestui scandal. În boxa acuzaţilor este acum preşedintele Federaţiei de Fotbal din Africa de Sud, Danny Jordan (66 ani) care ar fi violat o cântăreaţă. "Am fost violată. Gândul să mă duc la poliţie mi s-a părut intolerabil. Ce să spun? Ar fi trebuit să strig mai tare? Să lupt mai mult cu el? Am fost complice într-un anume fel? Toate aceste întrebări mi-au trecut prin minte. Am plâns.Nu vorbesc ca să mă răzbun pe Danny Jordaan sau pe un milion de sud-africani care sunt ca el. Fac asta ca să ne putem ajuta unele pe altele să fim curajoase, să ne exprimăm şi să începem să ne vindecăm când aflăm că nu suntem singure", a declarat Jennifer Ferguson (57 ani).

Incidentul s-a petrecut acum 24 de ani în oraşul sud-african Port Elizabeth. Africa de Sud este în topul ţărilor cu cel mai mare procent de violuri.