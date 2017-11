Presa turcă îl pune la zid pe Lucescu. Antrenorul român nu e menajat după eşecul cu România

"Naţionala nu a satisfăcut la Lucescu acasă!", a notat sporx.com, în timp ce Hurriyet a titrat: “Echipa naţională nu a dat speranţe” “Turcia a jucat prost în faţa adversarei sale şi nu a dat speranţe pentru viitor", menţionează jurnalul turc.

Potrivit futbolarena.com, jurnalistul Turgay Demir l-a criticat dur pe Mircea Lucescu la A Spor şi a menţionat că turcilor le-a venit o ofertă pentru un meci cu Argentina, dar tehnicianul român nu a fost de acord, temându-se probabil de scor.

"Statistică înfricoşătoare cu Lucescu! În cinci meciuri doar…", a notat şi Fotomac, adăugând: ”Echipa naţională a câştigat un singur meci cu Lucescu, din cele cinci disputate, patru oficiale şi unui amical”.

Un fost internaţional turc i-a cerut demisia încă din prima repriză

Pe cine a remarcat Mircea Lucescu din echipa României: Nu ştiam că e aşa bun!

Cumhuriyet scrie că echipa Turciei a avut o prestaţie "sub medie". “Naţionala a avut o prestaţie sub medie timp de 90 de minute şi aproape că nu a avut nicio ocazie. Prima reprezentativă continuă cu rezultatele nesatisfăcătoare sub conducerea lui Lucescu. Cu tehnicianul român, echipa Turciei a înregistrat în cinci meciuri o victorie, trei înfrângeri şi o remiză şi a înscris doar trei goluri şi a primit nouă", se arată în cotidianul turc.

"Echipa naţională a fost doborâtă de un jucător de la Karabukspor", este titlul dintr-un alt jurnal, Milliyet.

Presa turcă scrie, pe de altă parte, şi despre manifestările de afecţiune ale fanilor români faţă de Mircea Lucescu, la meciul de la Cluj-Napoca.

Reprezentativa României a învins, joi, cu scorul de 2-0 (1-0), selecţionata Turciei, antrenată de Mircea Lucescu, într-un meci amical disputat la Cluj-Napoca. Ambele goluri au fost marcate de Gheorghe Grozav în minutele 42 şi 69.

News.ro.