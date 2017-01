Piţurcă îi răspunde lui Duckadam: „Nu îi e ruşine să spună aşa ceva?“

Mai întâi, Helmuth Duckadam a declarat despre Victor Piţurcă, fostul său coleg, că nu a dorit să îl împrumute cu 6.000 de euro pentru a se opera la începutul anilor 90, motivând că a pierdut la barbut 8.000 de euro cu o seară înainte. La discuţie ar fi participat şi Ştefan Iovan.

"Niciodată nu s-a întâmplat lucrul ăsta, să îmi ceară bani şi să nu îi dau. L-am şi întrebat pe Iovan, am crezut că am uitat eu, şi el mi-a confirmat asta. Îl anunţ pe Helmuth că eu nu mai joc barbut de 30 de ani, de când s-a întâmplat problema aia (n.r. - a fost arestat în 1981). Eu am trecut la alte jocuri: şah, rummy, ruletă poker, şi nici de astea nu m-am apropiat de trei ani" a spus Victor Piţurcă la DigiSport.

Duckamdam mai afirmase despre Piţi că nu vine la aniversările Stelei 86 de la Cheile Grădiştei pentru că nu vrea să stea alături de beţivi. "Nu îi e ruşine să spună aşa ceva? Ştie el ce relaţie am eu cu foştii mei colegi? Habar nu are. Eu am fost alături de câte ori am putut", a afirmat Piţurcă.