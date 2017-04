Patron nesimţit de România: şi-a bătut joc de angajaţii săi, apoi i-a făcut proşti şi incompetenţi

Respectul pentru angajat e zero în mai toate domeniile de activitate în România, iar sportul nu face excepţie de la această regulă.

FC Botoşani, formaţie de primă ligă care încasează, în fiecare sezon, milioane de euro din drepturile TV, şi-a trimis jucătorii, adică oamenii care muncesc pe teren ca echipa să ia bani de la posturile de televiziune, cu trenul şi cu autocarul până la Târgu-Jiu pentru partida cu Pandurii. Oficialii clubului au motivat că deplasarea nu s-a făcut cu avionul, fiindcă nu sunt...bani. Prin comparaţie, Gaz Metan Mediaş, altă grupare de Liga I, aflată însă în insolvenţă, face deplasările lungi cu avionul.

Ajunşi epuizaţi la meci, precum „cireşarii“, jucătorii de la FC Botoşani au căzut fizic pe final şi au fost egalaţi în al patrulea minut de prelungiri, după ce Păcurar a transformat un penalty. Până la această fază, oaspeţii deschiseseră scorul tot de la 11 metri şi rataseră un al doilea penalty.

La finalul partidei, finanţatorul moldovenilor, Valeriu Iftime, nu şi-a pus capul în pământ de ruşine pentru că n-a fost în stare să le ofere jucătorilor condiţii optime de a efectua deplasarea la Târgu-Jiu. Iftime s-a dezlănţuit, în schimb, la Digi Sport şi i-a făcut praf pe fotbalişti, dar şi pe cei din stafful tehnic.

Ce a spus?

„M-am uitat la meci, vă daţi seama. Dacă luam un charter pentru fiecare, băteau? Sunt proşti şi slabi. Asta e: proşti şi inconştienţi. Când ratezi 11 metri, mai contează că ai mers în vagon sau în căruţă? Fundaşul era obosit că a dormit în cuşetă, de aia a pus mâna pe adversar în minutul 93? Nu cred deloc în oboseală, cred în incompetenţă, de la Leo (n.r. - antrenorul Leo Grozavu) la ultimul portar. În afară de portar şi de Golofca, sunt incompetenţi, asta e părerea mea. Lipsiţi de orice putere, de stare, de voinţă. Nu poţi să faci egal cu Pandurii, când mergi pe un teren pustiu, cu nişte băieţi aduşi din Liga a 3-a.

Să îmi dea şi mie o explicaţie fundaşul stânga, cam cum a gândit el când a făcut 11 metri acolo!

O să meargă cu avionul la Timişoara. Nu mă ocup eu personal de asta, sunt oameni care se ocupă. E rezervat avion Iaşi - Timişoara, asta ştiu 100%. Mai mult decât frustrasre... Puneţi-vă în locul meu.

Antrenorul e merituos când batem, dar când luăm bătaie sau un egal care e mai ruşinos ca o bătaie, cine Dumnezeu să mai fie responsabil? Am jucat prost, impardonabil, nu am avut ocazii. Vaşvari pacă avea 150 de ani şi parcă aştepta ultima pensie ca să meargă la cel mai mare cimitir din lume. Eu fac echipa, eu joc? Eu am pretenţiile mele, ca să facem performanţă şi mă lupt să găsim bani“, a spus Iftime.