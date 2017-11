O poveste de groază din lumea tenisului: o fostă mare jucătoare a fost abuzată de tatăl ei şi bătută cu o curea de piele

Jelena Dokici, 34 de ani, este o jucătoare iugoslavă care a reprezentat apoi Serbia şi Australia. Copil prodigios al tenisului, ea a jucat semfinale la Wimbledon pe când avea doar 17 ani şi a produs una dintre cele mai mari suprize cu un an înaine, pe când avea doar 16 ani, şi o elimina pe Martina Hingis, pe atunci număr unu mondial, tot pe iarba londoneză.

Jelena Dokici a câştigat şase titluri WTA şi a ocupat în august 2002 locul patru.

Cariera ei a fost marcată însă de tatăl ei Damir, o permanentă teroare pentru ea. În 2000, după un meci pierdut în Canada în turul unu a fost bătută până a leşinat de durere. „Mă bătea cu cureaua de piele, îmi dădea cu tocurile de la pantofi în tibie. În 2000, după ce am pierdut în semifinale la Wimbledon, m-a dat afară din casă, mi-a zis că sunt o ruşine.“

Jelena Dokici a reuşit să se desprindă de tatăl ei abia după ce i-a cedat toată averea. Întrebată dacă are resentimente în privinţa lui, Jelena a spus cel mai mult l-a enervat faptul că Damir nu a lăsat-o să joace pentru Australia.

După ce s-a lăsat de tenis, problemele au continuat pentru Dokici. Suferind de tiroidă, ea a ajuns la 120 de kilograme, însă a rueşit acum să scape de 30 de kilograme.

Jelena şi-a transpus povestea în cartea „Unbreakable“, apărută recent pe piaţă. ''Nu arăt cu degetul, nu dau vina pe nimeni. Este vorba doar de a merge înainte. Lumea crede că atunci când ieşi dintr-o situaţie a abuzurilor, totul e bine. Dar nu e aşa. A trebuit să lupt apoi, am suferit de depresie şi am fost la un pas de sinucidere. Mi-am pierdut mult din stima şi încrederea în mine. Cartea se numeşte 'Indestructibilă', dar în final am fost aproape să fiu distrusă. Tot ce voiam era o vorbă bună de la cineva, voiam să vină cineva să vorbească cu mine, să mă întrebe dacă vreau ceva. Dar nimeni nu era acolo''.