O handbalistă a plâns în hohote după eşecul cu Cehia. „Eu sunt de vină, eu am pierdut meciul“

Cehia a câştigat cu 28-27, cu un gol marcat în ultimele secunde ale partidei. Finalul a fost unul pe muchie de cuţit şi oricare dintre echipe putea tranşa meciul.

Crina Pintea, pivotul naţionalei de handbal, a avut două ratări de pe semicerc în repriza secundă şi s-a învinovăţit petru eşec. Ea a ieşit plângând în hohote de la vestiare.

"Pur şi simplu, vreau să spun că îmi asum vina pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Pentru că am greşit foarte mult, am ratat foarte mult. M-am jucat cu focul. Atât pot să spun! Sunt foarte dezamăgită pentru că am muncit foarte mult şi când a trebuit, nu am arătat ceea ce eu pot. Nu am ajutat echipa cu absolut nimic.

Îmi asum în totalitate rezultatul, puteam să ajut mai mult şi nu se ajungea aici! Am făcut greşeli multe şi pe final şi asta ne-a costat“, a spus Crina Pintea.