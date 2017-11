O handbalistă celebră e disperată: hackerii au publicat imagini nud cu ea

În cadrul unui itnerviu, Nora a izbucnit în lacrimi în momentul în care a început să povestească păţania. "Viaţa mea s-a schimbat foarte mult!", a declarat jucătoarea cu lacrimi în ochi, pentru televiziunea norvegiană TV2. "Am fost la echipa naţională în luna octombrie şi atunci mi-am dat seama că telefonul mi-a fost spart. Imaginile au fost distribuite pe internet, intimitatea mea a fost furată. De atunci încrederea mea nu mai e la cote înalte, am fost foarte obosită, abia am putut trece peste această perioadă", a mai spus Nora Mork.

În vârstă de 26 de ani, Nora Mork este componentă a echipei maghiare Gyor şi a naţionalei Norvegiei, alături de care a câştigat titlul mondial în 2015 plus alte trei titluri europene. Are 100 de selecţii pentru Norvegia, marcând peste 470 de goluri.