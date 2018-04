„Nu am vrut să mă opresc!“ Simona Halep, despre accidentarea care i-a făcut probleme la Stuttgart

În primul set ea a chemat medicul, care i-a acordat îngrijiri, iar apoi lucrurile au intrat în normal. "Suprafaţa de joc este foarte alunecoasa si, in primul set, am simtit o durere la muschi, la picior. A fost foarte greu sa joc in continuare, dar nu am vrut sa ma opresc. Nu m-am gandit prea mult la accidentare si am jucat pana la capat. E foarte greu pe acest teren, dar, daca te obisnuiesti cu el, poti evolua la un nivel ridicat", a spus Simona la finalul partidei.

În turul următor, Halep va evolua mâine cu învingătoarea din partida Laura Siegemund - Coco Vanderweghe.