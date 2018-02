Nicolae Dică: Nu a mers nimic din ce am pregătit. Am făcut un joc foarte prost şi defensiv şi ofensiv

"Nu a mers nimic din ceea ce am pregătit, din ceea ce ne-am dorit să facem. Am vrut să facem acelaşi joc ca în tur. Lazio are jucători de unu contra unu şi ne-au pus mari probleme în această seară. Le-am spus să nu mai greşim mingi în zona centrală, ca la meciul cu Dinamo, dar din păcate am greşit şi în această seară. Am făcut un joc foarte prost şi defensiv şi ofensiv", a spus Dică la ProX.

El a precizat că este dezamăgit şi că speră ca FCSB să treacă în sezonul viitor de faza în care a ajuns în acest an. "Nu reuşim să facem două jocuri la fel de bune. Şi cu Sporting am făcut un joc bun în tur şi în retur nu am mai avut aceeaşi prestaţie. La meciul tur cu Lazio i-am surprins şi acum, la retur, nu am mai putut să facem acest lucru. Am văzut jucători de mare calitate la Lazio. Este diferenţă mare între ei şi noi", a adăugat tehnicianul.

Dică a precizat că acum FCSB se va concentra pentru campionat şi Cupă. "Rămân campionatul şi Cupa României. Am reuşit o performanţă, să ieşim din grupe, am adus-o pe Lazio la Bucureşti şi trebuie să vedem şi lucrurile bune pe care le-am reuşit".

Formaţia FCSB a ratat calificarea în optimile Ligii Europa, după ce a fost învinsă, joi, în deplasare, cu scorul de 5-1, de echipa Lazio Roma, în manşa retur a 16-imilor competiţiei. În tur, FCSB a câştigat, scor 1-0.

Golurile au fost marcate de Immobile '7, '43, '71, Bastos '35 şi Anderson '51 pentru Lazio, respectiv Gnohere '81 pentru FCSB.