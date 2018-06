Momentul Simonei! Ce jucătoare din circuit au felicitat-o pe Halep după sucesul de la Roland Garros

După mai bine de două ore, Simona Halep a câştigat primull trofeu de Grand Slam a carierei. Ea a învins-o pe Sloane Stephens, locul 10 mondial, scor 3-6, 6-4, 6-1.

Primul Grand Slam al carierei a venit după trei finale pierdute, astfel că multe jucătoare din circuit şi-au dorit ca visul româncei să se împlinească în cele din urmă şi multe văd în SImona un exemplu de urmat.

Pe Twiteer, au fost multe mesaje de felicitare din partea unor jucătoare precum Johanna Konta, Karolina Pliskova, Daria Kasatkina, Daria Gavrilova, Andrea PEtkovici, Sabine Lisicki, Elena Vesnina şi altele.

So thoroughly deserved! 👏🏻 👏🏻 🏆 @Simona_Halep — Johanna Konta (@JohannaKonta) 9 iunie 2018

Congrats Simona 🙏 Well deserved, great job! 🖐 — Karolina Pliskova (@KaPliskova) 9 iunie 2018

It’s all about patience and ward work. Huge congrats to @Simona_Halep 👏🏼👏🏼👏🏼 Big champ — Daria Kasatkina (@DKasatkina) 9 iunie 2018

SI MO NA 😭👏👏👏👏👏👏 — Daria Gavrilova (@Daria_gav) 9 iunie 2018

What a final! Big big congrats to @Simona_Halep for the @rolandgarros title 🏆🙏🏻👌🏻🙌🏻 — Sabine Lisicki (@sabinelisicki) 9 iunie 2018