Mircea Lucescu începe să regrete că a adus Turcia în România: „Poate am făcut o greşeală“

„Aş fi vrut să jucăm pe stadionul mare de la Cluj, n-am înţeles de ce au schimbat locul. E păcat! Nu ştiu dacă gazonul e problema. Asta se putea regla într-o săptămână. Oricum, noi avem acest talent de a investi şi apoi a abandona o construcţie. Oricum, poate am făcut o greşeală acceptând această partidă, fiindcă nu am timp aproape deloc pentru antrenamente. Mă gândesc dacă ar fi fost mai bine să-i ţin pe jucători o săptămână în pregătire şi să disput un singur amical. Dar am vrut să joc cu România, o partidă pe care nu o consider în niciun fel o provocare, ci un simplu test”, a declarat Mircea Lucescu, conform Gazetei Sporturilor.

Lotul convocat de Cosmin Contra pentru partidele cu Turcia şi Olanda:

Portari: Ciprian Tătăruşanu (Nantes, 48/0), Costel Pantilimon (Deportivo La Coruna, 25/0), Bogdan Lobonţ (AS Roma, 85/0), Florin Niţă (FCSB, 0/0)

Fundaşi: Mihai Bălaşa (FCSB, 1/0), Cosmin Moţi (Ludogorets, 11/0), Vlad Chiricheş (Napoli, 51/0), Dragoş Grigore (Al-Sailiya, 30/0), Cristian Săpunaru (Kayserispor, 22/0), Alin Toşca (Real Betis, 9/0), Nicuşor Bancu (CSU Craiova, 1/0), Cristian Ganea (FC Viitorul, 4/0)

Mijlocaşi: Sergiu Hanca (Dinamo, 3/0), Răzvan Marin (Standard Liege, 9/1), Eric Bicfalvi (FC Ural, 4/0), Mihai Pintilii (FCSB, 38/1), Ovidiu Hoban (CFR Cluj, 29/1), Nicolae Stanciu (Anderlecht, 17/6), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 31/4), Gheorghe Grozav (Karabukspor, 16/3), Gabriel Torje (Karabukspor, 54/11), Ciprian Deac (CFR Cluj, 12/1), Alexandru Băluţă (CSU Craiova, 4/1), Florin Tănase (FCSB, 2/0), Constantin Budescu (FCSB, 6/4)

Atacanţi: Florin Andone (Deportivo La Coruna, 19/1), Claudiu Keşeru (Ludogorets, 20/6), Denis Alibec (FCSB, 7/1), George Ţucudean (FC Viitorul, 1/0)