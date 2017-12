Miracol în tenis: în urmă cu puţin timp abia se ţinea pe picioare, acum se întoarce pe teren

"Sunt foarte fericită să vă anunţ că voi reveni în circuitul profesionist", a afirmat Bartoli, într-un mesaj postat pe Instagram.

Marion Bartoli s-a retras din activitate la scurt timp după ce a câştigat ediţia 2013 a turneului de la Wimbledon, la simplu.

În vârstă de 33 de ani, Bartoli s-a luptat în ultimii ani cu un virus din cauza căruia a slăbit mai mult de 20 de kilograme într-un interval scurt.

Iată ce declara ea în 2016.

"În luna februarie, am luat un virus după o vizită în India. Doctorii nu mi-au putut spune nici până acum despre ce virus este vorba, deşi am am făcut toate anlizele posibile. Nu pot să mănânc aproape nimic, nu suport ca faţa să îmi fie atinsă de nimic, nici măcar de un şerveţel, pentru că am reacţii alergice. Nu suport nici aparatură electronică, atunci când vorbesc la telefon trebuie să port mănuşi. Viaţa mea e un coşmar în acest moment, nu doresc nimănui să treacă prin ce trec eu. Nu pot nici măcar să mă spăl cu apă normal, suport doar apa minerală pe corpul meu".