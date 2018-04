Mesajul lui Marcel Puşcaş după ce a primit opt voturi la alegerile FRF: „Ori nu-i interesează, ori m-au minţit“

Marcel Puşcaş a scris pe contul său de Facebook că alegătorii s-au declarat nemulţumiţi de actuala administraţie, dar la vot au demonstrat cu totul altceva.

„Am intrat in această campanie pentru Preşedinţia FRF, animat de gândul că pot schimba ceva, că pot sprijini

dezvoltarea reală, de fond, a fotbalului românesc. Nu am avut si nici n-am vrut să apelez la alte "ingrediente"

decât cele strict legate de SOLUŢII şi COMPETENŢĂ. Acesta este felul şi modul în care am crezut, cred şi voi crede toată viaţa că este cel mai bun pentru oricine doreşte să facă ceva solid şi eficient.

Aşa am fost crescut, aşa doresc să mor. Nu sunt fals, nu sunt cabotin.

Convingerea mea este că o societate poate progresa doar prin recurgere la profesionism, la competenţe.

Nu sunt naiv. Sunt sincer.

Dacă cei 255 de votanţi mi-au spus nemulţumirile lor profunde legate de legalitatea FRF, ambiguităţile ROAF, arbitraje, competiţii, selecţii pe pile, scoala de antrenori şi m-au votat doar 8, înseamnă că ori nu-i interesează şi m-au minţit ori opţiunile lor sunt tovarăşe cu autoflagelarea. Poate chiar cu suicidul.

Să-ţi votezi propria nemulţumire trebuie să recunosc este o performanţă. Singura din FOTBALUL românesc.

Trist dar adevărat.

Am mai învăţat ceva. Multumesc celor 8 votanţi. Mulţumesc din suflet tuturor prietenilor care nu au avut drept de vot si care m-au sustinut şi încurajat. Se pare că doar ei vor programul MARCEL PUŞCAŞ“, a scris el pe Facebook.

Imediat după ce a pierdut alegerile, Puşcaş a declarat că este ultima lui zi în fotbalul românesc, sugerând că îşi va da demisia din funcţia pe care o ocupă acum, director de dezvoltare în cadrul FRF.