Mesajul emoţionant transmis de Lucian Bute românilor după ce a fost făcut KO de Alvarez: "Vă rog să faceţi asta!"

Bute a fost făcut KO în repriza a cincea, după ce primele patru reprize fuseseră împărţite: două îi aparţinuseră lui, două columbianului. La o zi după meci, Lucian a postat un mesaj pe Facebook, afirmând că, deşi a pierdut confruntarea cu Eleider Alvarez, are satisfacţia faptului că a susţinut încă un meci important, la aproape 14 ani de când a debutat în boxul profesionist.

"Chiar dacă am pierdut, am satisfacţia că am susţinut încă un meci important (centura WBC SILVER) la aproape 14 ani de când am debutat în boxul profesionist! Imnul României a fost ascultat de cei peste 7800 de spectatori în sală dar şi de alte milioane la TV în jurul lumii cu excepţia celor de acasă. Vă rog să vedeţi măcar aici meciul şi să-l daţi mai departe pentru prietenii voştri!", a scris Bute, postând un link cu înregistrarea video a meciului cu Alvarez.

Lucian Bute împlineşte mâine 37 de ani şi are 32 de victorii la profesionişti, 4 înfrângeri şi un egal.