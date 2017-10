Mesaj emoţionant al lui Darren Cahill pentru Simona Halep, după ce românca a primit trofeul de lider mondial WTA

Cu ajutorul lui Cahill, Simona a ajuns numărul 1 în lume în tenisul feminin, iar românca n-a ascuns niciodată că un mare merit în ascensiunea ei îi aparţine australianului. "Cea mai bună deciziei din viaţa mea a fost să îl iau pe Darren antrenor", a mărturisit Simona. Antrenorul ei i-a transmis şi el un mesaj emoţionant după ce Simona a primit trofeul de lider WTA. Mesajul postat de Cahill pe instagram:

"You handled yourself with extraordinary class and maturity in what was a challenging year, and found the strength to keep fighting and rise above. Well done Simo 😀👊I'm really proud of you. WTA Year-End #1

(Te-ai descurcat cu o clasă extraordinară şi maturitate într-un un an dificil, şi ai găsit puterea de a continua să lupţi şi să te ridici . Bravo Simo 😊👊 sunt foarte mandra de tine. WTA AN-end #1)