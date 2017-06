Mărturii cutremurătoare ale lui Cristi Chivu: "E cumplit să ştii că ţi se taie pielea capului. Am rămas cu sechele "

"Au fost momente cumplite. Prima operaţie mi-a salvat viaţa. După acel cumplit accident era să mor. Norocul meu e că am fost la Verona, unde este o clinică extraordinară. Am avut un hematom, braţul stâng mi-a fost paralizat câteva săptămâni. M-au operat, iar apoi m-au mutat la Milano", a spus Chivu la Dolce Sport.

"Zi de zi am făcut teste. Nu s-a pus problema de efecte secundare, de epilepsie. Când îţi deschide cutia craniană, există riscuri foarte mari să ai atacuri de epilepsie. Din fericire, n-am avut niciodată. Şi-au dat seama apoi că, dacă vreau să mai joc fotbal, trebuie să mă operez din nou. Le-am spus că mai bine mă las de fotbal. Am stat o oră până să mă hotărăsc. Am ieşit pe o terasă şi am fumat zece ţigări.



Am acceptat în cele din urmă. Trebuia făcut totul pe ascuns, să nu fie lezată imaginea spitalului. M-am dus pe picioarele mele în sala de operaţii. E ceva cumplit să ştii că ţi se taie pielea capului. A doua zi am plecat acasă, eram ok din punct de vedere medical. La trei luni distanţă jucam din nou fotbal", a mai adăigat fostul căpitan al echipei naţionale.

"Am rămas cu sechele, nu e uşor. Şansa mea a fost Verona. Când îţi vezi moartea în faţă, nu mai poţi fi acelaşi om. Am avut un şoc. Când mergeam în deplasări, mă uitam dacă au spitale de neurochirurgie. Când dădeam cu capul în minge îmi paraliza toată partea stânga", a încheiat Cristi Chivu.