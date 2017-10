Marius Şumudică e „paşă“ în Turcia: „Vor să-mi pupe mâna pe stradă“

Dacă echipa lui Şumudică e pe locul patru, Fenerbahce, cu un start modest de sezon, ocupă abia poziţia a noua înaintea confrutării directe de luni seara.

“Mergem să ne batem. Acestea sunt meciurile frumoase, în care te confrunţi cu astfel de echipe. Le-am spus jucătorilor mei că dacă unul crede că acest meci este pierdut, eu îi dau liber şi să vină după meci. Şi aşa e o staţiune frumoasă aici, Cappadochia, să se ducă s-o viziteze şi să nu se urce în avion cu mine. Sper să arătăm bine, chiar dacă întâlnim un buget de 100 de milioane de euro”, a spus antrenorul la Look TV

Despre suporteri. “Mă opreşte lumea să fac poze, să dau autografe. Oriunde mă duc, mă cunoaşte foarte multă lume, te invită la restaurant. Eşti respectat. Sunt unii care mă opresc pe stradă şi vor să-mi pupe mâna. Gesturi care pe mine nu mă fac să mă simt prea bine, dar ăsta e poporul turc.

Despre condiţiile de pregătire. „Spun cu mâna pe suflet că mă simt antrenor. E prima oară când spun lucrul acesta. Mă simt antrenor, pentru că mă simt respectat din toate punctele de vedere. Atât material, cât şi uman. Am toate condiţiile de a munci. Nu mă mai confrunt cu ce am păţit în România. Cu toate că e ţara mea, o iubesc şi oricând mă voi întoarce cu plăcere, pentru că de acolo am plecat, dar la ceea ce înseamnă infrastructură, condiţii de antrenament, condiţii materiale suntem departe. Avem un hotel, 6 terenuri de antrenament, sălă de forţă, recuperare. N-am anticârcel, există medicamentaţie, staff-ul medical este format din 10 persoane. Este o industrie deja. Acum mi-am dat seama ce înseamnă fotbalul profesionist. Jucăm un fotbal plăcut ochiului, suntem bine organizaţi, avem a doua defensivă din campionat, după Galatasaray”.

Despre drepturile TV. “Orice victorie înseamnă 500.000 de euro şi orice rezultat de egalitate înseamnă 250.000 de euro, de la Federaţie. Marţi, la două zile după etapă se livrează banii. Sunt bani de la televiziuni. Pe lângă asta, primesc o cotă parte la începutul sezonului, pentru a-şi rezolva transferurile. În funcţie de locul din clasament, dar nu este diferenţă foarte mare. În acest context, fiecare meci devine capital. Important e că am crescut, de la o medie de 4600 de spectatori, pe meci, la 17.000. La ultimul meci am avut 24.600. A fost primul meu obiectiv, să aducem spectatorii la stadion”.