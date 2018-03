Maria Şarapova n-a mai rezistat şi a dezvăluit care este cauza problemelor ei. Rusoaica are o suferinţă rar întâlnită

Şarapova s-a enervat când a auzit că este acuzată că de fapt din cauza formei ar fi renunţat la participare şi a răbufnit într-un mesj pe twitter. "În mod normal nu vorbesc despre accidentările mele. Nu mă înscriu la un turneu dacă nu sunt aptă 100%. Pe lângă faptul că m-am accidentat la braţ cu 30 de minute înainte de meciul de la Indian Wells, am descoperit şi că am aer în spaţiul ce înconjoară plămânii. Asta nu m-a lăsat să zbor timp de 3 săptămâni.În ultima lună am văzut mai mulţi doctori, am făcut injecţii şi analize. Din păcate, a trebuit să mă retrag de la unul dintre turneele mele preferate", a scris rusoaica de 30 de ani.