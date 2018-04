Maria Şarapova dă cărţile pe faţă: „Nu voi fi niciodată prietenă cu Serena“

Serena Williams a câştigat 19 din cele 21 de confruntări directe, însă rusoaica a scris în cartea ei că victoria din finala Wimbledon 2014 a fost una dureroasă pentru americancă. "Am auzit-o şi am văzut-o plângând în vestiar pe Serena. Cred că asta a supărat-o şi mai tare, că am văzut-o cum plânge".

Într-o declaraţie oferită recent, Maria Şarapova a descris relaţia ei cu Serena. "De-a lungul anilor, multe s-au spus despre relaţia noastră de rivalitate. Cred că ar trebui să fim bucuroase amândouă cu ce am realizat. Avem un istoric diferit, dar amândouă am găsit o cale de a ajunge în top. Am un respect enorm pentru ce a reuşit şi pentru că luptă să aibă succes mereu".

Întrebată dacă se poate vorbi despre o amiciţie între ea şi Serena, Şarapova a spus: "Nu vom fi prietene niciodată. Eu am fost norocoasă să îmi fac mulţi prieteni atunci când eram la începutul carierei şi rămân cu ei. La sfârşitul zilei, mereu vom fi adversare."