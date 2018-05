Lovitura zilei în Europa: Zinedine Zidane şi-a anunţat plecarea de la Real Madrid. Francezul a intrat în istoria fotbalului

Aventura lui Zinedine Zidane la Real Madrid a însemnat doi ani, între 2016 şi 2018, şi un număr impresionant de trofee: 9!

Tehnicianul de 45 de ani a devenit primul antrenor din istoria fotbalului care a câştigat Liga Campionilor de trei ori la rând. Chiar şi aşa însă, „Zizou“ a considerat că echipa are nevoie de un suflu nou pentru următoarea stagiune.

Apărut într-o conferinţă de presă la Madrid, alături de preşedintele Florentino Perez, Zidane şi-a anunţat plecarea de la club, iar Digi Sport a oferit declaraţiile celor doi.

Ce a spus Zidane?

*Am luat decizia de a nu mai continua ca antrenor al lui Real Madrid. E un moment ciudat, dar această echipă are nevoie de o schimbare pentru a continua să câştige. Are nevoie de un alt speech, de un nou stil de muncă şi, de aceea, am luat această decizie.

* Iubesc acest club, îl iubesc pe preşedinte. Mi-a dat oportunitatea să vin aici ca şi jucător, acum ca manager şi îi sunt profund recunoscător. Dar avem nevoie de o schimbare.

*Madridul mi-a oferit totul. Voi fi apropiat de acest club toată viaţa. Dar decizia de a pleca, poate pentru unii, n-are logică. Pentru mine are. E momentul pentru a face o schimbare. Cred că e decizia corectă pentru toată lumea. Vreau să le mulţumesc suporterilor pentru susţinerea şi dragostea lor.

*Am trecut prin momente complicate în acest sezon, când n-am fost la nivel maxim, dar fanii ne-au împins de la spate şi ne-au făcut să fim mai buni.

*Cred că jucătorii au nevoie de o schimbare şi trebuie să le mulţumesc pentru că la sfârşitul zilei ei sunt cei care luptă pe teren, iar acesta e un club cu pretenţii uriaşe. Mereu vrem mai mult şi mai mult. Nu puteam să cer mai mult de la aceşti jucători, dar acum e momentul ca ei să asculte de altă voce în vestiar.





Ce a câştigat Zidane la Real Madrid ca antrenor?





*La Liga: 2016–17 *Supercupa Spaniei: 2017 *Liga Campionilor: 2015–16, 2016–17, 2017–18 *Supercupa Europei: 2016, 2017 *Mondialul Cluburilor: 2016, 2017





Bilanţ: 149 de meciuri în toate competiţiile, 104 victorii