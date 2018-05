LIVETEXT Simona Halep versus Maria Şarapova, în semifinale la Roma

LIVETEXT, Simona Halep - Maria Şarapova

Simona Halep şi Maria Şarapova joacă în această seară pentru calificarea în finală la Roma. Meciul începe în jurul orei 18.00, după confruntarea dintre Rafael Nadal şi Novak Djokovici. Câtigătoarea o va întâlni în finală pe Elina Svitolina, care a învins-o pe Anett Konteveit, scor 6-4, 6-3.

Simona Halep şi Maria Şarapova se vor întâlni pentru a noua oară. Rusoaica are 7-1 la meciuri directe, pierzând prima dată la Beijing, la finele anului trecut.

Prin calificarea în semifinale la Roma şi eliminarea Carolinei Wozniacki din sferturi, Simona şi-a asigurat primul loc WTA şi la capătul acestui turneu şi va fi cap de serie numărul unu la Roland Garros.

"Mă aştept la un meci greu, mereu a fost greu contra eu. Dar ştiu că am şansa mea, aşa că dacă îmi fac jocul, va fi un meci bun. Voi încerca să dau tot ce am mai bun să câştig meciul. Voi intra pe teren şi voi încerca să dau tot ce am mai bun. Asta îmi doresc. Nu mă gândesc la meciurile de dinainte. Mă gândesc doar la acest meci", a declarat Halep.

Simona Halep a menţionat, după meciul cu Caroline Garcia, că a jucat cu încredere şi se bucură că a reuşit să-şi menţină locul 1 mondial. "Ştiam că am nevoie de victorie pentru a rămâne pe locul 1. Sunt foarte fericită că am reuşit să-mi menţin locul 1 câştigând meciul meu, este un sentiment minunat. Nu am simţit nicio presiune şi am jucat relaxată. Nu mă gândesc prea mult la asta, dar a fost plăcut să ştiu că am lucrat pentru numărul 1".