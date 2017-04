Lecţie pentru Simona Halep. Nemţoaica Laura Siegemund dezvăluie cum a eliminat-o în semifinale la Stuttgart

Nemţoaica, aflată pe locul 49 în ierarhia WTA, a trecut de Simona cu 6-2, 7-5 şi va juca în finală cu Kristina Mladenovici. Siegemund a explicat după meci care a fost strategia ei în confruntarea cu Simona. "Am ştiut de la început ce trebuie să fac. Am încercat să pun presiune pe Simona, să domin meciul. N-am vrut să o las să-şi facă jocul, să stau să alerg şi să schimb mingile. Am vrut să fiu foarte agresivă, să-i iau toate opţiunile şi cred că mi-am făcut treaba. De ce joc atât de bine? Cred că este o combinaţie între suporteri şi suprafaţa de joc. Cred că-mi permite să am un stil variat, dar şi să pun presiune pe adversară şi să fac un joc rapid ", a declarat jucătoarea care este chiar din Stuttgart.