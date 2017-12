Larisa Iordache şi-a depus actele pentru renta viageră, dar nu se retrage

”Renta viageră este o soluţie legală la care are dreptul în perioada în care se recuperează”, a declarat, marţi, pentru News.ro, secretarul general al FRG, Mircea Apolzan.

”Larisa a suferit la începutul acestei luni a doua operaţie, iar decizia cu renta viageră este ceva logic în această situaţie. Este o soluţie legală pentru perioada în care se va recupera, adică următoarele şase luni. Şi Drăgulescu, Ponor, canotoarele sau alţi sportivi au recurs la această soluţie, iar apoi au revenit în activitate. Larisa are şi ea acest drept, nu se pune problema de încheierea carierei, ci de a primi nişte bani la care are dreptul pe perioada recuperării. Chiar astăzi am confirmat, ca federaţie, rezultatele ei, pentru întocmirea dosarului. Acesta va merge la MTS, care este organismul reprezentativ ce acordă renta”, a declarat Mircea Apolzan, marţi, pentru News.ro.

Larisa Iordache s-a accidentat la încălzire, în luna octombrie, înaintea intrării la primul aparat, solul, la CM de la Montreal, suferind o ruptură de tendon ahilian la piciorul stâng.