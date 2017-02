La despărţirea de Dinamo, Ioan Andone îl face praf pe Adi Mutu

Relaţia dintre Andone şi Mutu a fost de la început una rece, chiar dacă pe parcursul colaborării cei doi au încercat să acopere mizeria sub preş. La despărţirea însă de Dinamo, Ioan Andone a vorbit despre discuţiile pe care le-a avut cu jucătorii, dar şi despre relaţia dintre el şi Mutu:

"Despărţirile sunt frumoase, sunte emoţii mari, la derby-urile cu Steaua nu aveam emoţii atât de mari. Le-am făcut o analiză, le-am spus că a fost vorba şi de foarte mult ghinion. Le-am vorbit totul pe faţă, am spus tot adevărul. Fotbalul uneori e nedrept. Le-am zis că sunt pregătiţi, încă pot obţine toate cele trei obiective, depinde doar de ei. E grea despărţirea, dar ce vină au jucătorii? E greu, dar şi eu am fost jucător şi m-am despărţit de 7-8 antrenori.

Eu am vrut să se uite toţi la mine, nu am vrut să-i văd cu capul în pământ. Nu aveam nimic să ne ascundem.

Am vorbit cu Negoiţă şi i-am zis că dacă el crede că face mai multe cu altul, e treaba lui. Eu aş fi vrut să rămân, dacă eram dorit. Dar am plecat pentru că am vrut eu, însă au fost piedici mari care mi-au fost puse. Poate acum se va implica mai mult Mutu. Cât am fost eu, nu s-a implicat deloc. Pune-mă pe mine ca director general la club ca să-i arăt cum se face treaba asta. El nu cunoaşte nici antrenorii de la juniori. El încă e jucător, nu e conducător. M-am bucurat când am auzit că va veni Cosmin Contra" , a declarat Ioan Andone pentru Dolce Sport.