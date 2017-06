Joachim Low bate toate recordurile. De ce selecţionerul Germaniei este cel mai performant din lume

La 11 ani de când a fost investit pe banca naţionalei Germaniei, unde timp de doi ani fusese secundul lui Jurgen Klinsmann, cei căruia nemţii îi spun Jogi, a depăşit două borne importante. A atins 150 de meciuri la selecţioner şi a bifat 100 de victorii. Celelalte rezultate sunt 23 de înfrângeri şi 27 de egaluri. Hoachim Low are însă toate şansele să urce mult mai sus, deoarece la finalul anului trecut tocmai şi-a prelungit angajamentul, care era scadent în iulie 2018, până după Campionatul European din 2020. Adică va mai avea la dispoziţie încă trei ani de acum înainte pentru a ajunge la nişte cifre care cu greu vor putea fi egalate de altcineva. Momentan, pe următoarele locuri, în topul selecţionerilor cu cele mai multe victorii din istoria fotbalului, se situează Helmut Schön (87 de victorii, Germania), Mario Zagallo (87 de victorii, Brazilia), Vicente Del Bosque (87 de victorii, Spania), Guillermo Stabile (83 de victorii, Argentina), Morten Olsen (80 de victorii, Danemarca) şi Walter Winterbottom (78 de victorii,Anglia).

Aventura lui Joachim Low la echipa naţională a Germaniei a început în 2004, când Jurgen Klinsmann l-a vrut neapărat ca antrenor secund. Jogi fusese un fotbalist de nivel mediu din Bundesliga, cu peste 250 de meciuri la echipe precum Freiburg ori Karlsruher, dar fără vreo selecţie la naţionala Germania. În 2004 avea 44 de ani şi o experienţă destul de vastă, pentru că antrena deja de zece ani şi fusese la formaţii precum Stuttgart, Fenerbahce sau Austria Viena. Klinsmann l-a vrut neapărat după ce s-au cunoscut la un curs al Federaţiei şi a rămas impresionat de viziunea şi calităţile acestuia. Împreună au pus bazele programului care avea să revoluţioneze fotbalul german, dar care la început a fost privit cu scepticism. „Virtuţile fotbaliştilor germani nu mai erau suficiente. Trebuia să creştem fotbalişti mult mai tehnici, să facem diferenţa şi prin asta, nu doar prin forţă. Visam la o echipă tehnică, puternică şi agresivă. Am creeat centre de formare şi pregătire a tinerilor, unde s-a lucrat mult şi am cerut cluburilor să mizeze cât mai mult pe fotbalişti tineri germani. Iată că acum culegem roadele, după zece ani de muncă. E meritul tuturor celor care au lucrat în fotbalul german”, a spus Low, după finala Campionatului Mondial din 2014, câştigată cu 1-0 în faţa Argentinei.

Acum, Low lucrează deja la naţionala anilor 2020-2022. A convocat pentru Cupa Confederaţiilor numai fotbalişti tineri, pe care vrea să conteze în special după ce Germania va încerca să-şi apere titlul mondial, la anul în Rusia. Germania s-a descurcat bine până acum la Cupa Confederaţiilor şi dacă va trece de Mexic va juca finala la Sankt Petersburg.

L-a antrenat pe Răducioiu

Florin Răducioiu este singurul român care a fost pregătit de Joachim Low. S-a întâmplat la Stuttgart în sezonul 1997-1998, când echipa a ajuns până în finala Cupei Cupelor, pierdută în faţa lui Chelsea, scor 0-1. Răducioiu a jucat 19 meciuri şi a dat 4 goluri sub comanda lui Low şi are amintiri plăcute legate de acest tehnician, pe care l-a descris ca fiind un om simplu, atent cu el şi cu ceilalţi, cu simţul umorului dar şi cu o spirit de auto-ironie.

Bilanţul Germaniei în era Joachim Low

Meciuri jucate: 150

Victorii: 100

Egaluri: 27

Înfrângeri: 23

Goluri Marcate: 364

Goluri Primite: 140

Rezultate la turneele finale:

CE 2008 finală

CM 2010 semi-finală

CE 2012 semi-finală

CM 2014 câştigător

CE 2016 semifinală



AZI Germania – Mexic, ora 21.00, TVR 2

Aseară: Chile -Portugalia 0-0 (3-0 la pen)

Finala mică este programată sâmbătă, iar finala mare duminică.