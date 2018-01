INTERVIU Simona Halep: „Nu e totul în viaţă să câştigi un Grand Slam! Am plâns, dar pot să şi zâmbesc“

Simona a pierdut cu 6-7, 6-3, 4-6, după un meci care a durat două ore şi 53 de minute şi i-a ţinut pe cei aproape 15.000 de spectatori din Rod Laver Arena, cu sufletul la gură. Vizibil afectată, Simona a recunoscut că a plâns după această finală, dar a promis că va continua să lupte.

Ce nu a mers azi?

Cred că resursele mele fizice s-au epuizat. Mental am fost pregătită să fac acest pas, să câştig primul Grand Slam, dar fizic nu am putut. Am avut crampe, ameţeli, probabil s-a adunat oboseala de pe timpul turneului, am transpirat foarte mult, nu m-am simţit deloc bine. Sunt tristă, dar totuşi mulţumită că am dat tot ce am putut şi am luptat pănă la final.

Wozniacki a fost cea mai dificilă adversară din turneu?

Da. De departe. Este o jucătoare foarte bună, care a meritat să câştige. A jucat mai bine decât mine, a fost mult mai proaspătă

Cu ce rămâi după această competiţie?

O finală de Grand Slam, chiar dacă pierdută, un joc bun, zic eu, un serviciu îmbunătăţit mult, o atomosferă frumoasă alături de stafful meu. O să încerc să iau ce e pozitiv şi chiar dacă am plâns, acum am puterea să râd.

A treia finală de Grand Slam pierdută. Te simţi şi lipsită de noroc?

Nu ştiu, Sper să fiu mai norocoasă pe viitor. Sunt supărată, dar nu e totul în viaţă să câştigi un Grand Slam. Îmi doresc asa, însă înainte de toate vreau să joc un tenis bun, să lupt şi să mă bucur de el. Cred că lumea a apreciat faptul că nu am cedat niciun moment şi am încercat să mă ridic atunci când am jos jos. Chiar Boris Becker m-a felicitat după meci, m-a îmbrăţişat şi m-a pupat şi mi-a spus că am luptat eroic.

Darren Cahill ce ţi-a spus după meci?

El este mândru de tot ce am făcut la acest turneu. Îmi pare rău că nu am putut să-l fac fericit la el acasă, dar el ştie că am dat totul în toate meciurile.

Ce urmează pentru tine?

O pauză. O să fac un RMN, o să am grijă de mine şi de corpul meu. meciul de FED Cup, contra Canadei este în plan, dar nu ştiu dacă voi mai juca. O să văd ce spun medicii.

Fiecare punct jucat a contat pentru fizicul meu. De aceea am încercat să scurtez meciul

16 turnee a câştigat Simona Halep în cariera ei, dar nici unul de Grand Slam

Adevărul la Australian Open 2018 - Proiect susţinut de Aqua Carpatica

Citeşte şi:

CTP, o analiză şi o greşeală: Ce a spus reputatul jurnalist după o nouă finală pierdută de Simona Halep

Halep, calvar prelungit: „Simona a plâns nopţi întregi!“. Dezvăluiri emoţionante făcute de Darren Cahill

Ceremonie sfâşietoare! Simona Halep: „Nu e uşor să vorbesc acum. Sunt tristă, poate a patra oară va fi cu noroc“