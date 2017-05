INTERVIU Gică Hagi dezvăluie care e lucrul pe care îl urăşte cel mai mult: "E o treabă românească, care nu-mi place"

Viitorul este în acest moment principala favorită la câştigarea campionatului. Echipa lui Gică Hagi depinde doar de ea, pentru a triumfa la final, întrucât e avantajată de rezultatele din meciurile directe atât cu FCSB cât şi cu Dinamo. Dincolo de orice deznodământ, Hagi este însă mulţumit de tot ce se întâmplă la Viitorul şi la Academie.



Gică, Viitorul mai are două meciuri şi poate ieşi campioană.

Nimic nu e uşor, nimic nu e imposibil. Ne dorim, vrem, dar să vedem dacă şi putem. Oricum am făcut un an extraordinar, indiferent cum îl vom termina. Ne aflăm la al cincilea sezon în Liga I şi titlul ar fi o încununare perfectă a muncii noastre de aici.

Ce a stat în spatele acestei ascensiuni a echipei tale?

Multă muncă şi un plan bun de care ne-am ţinut. Trebuie să construieşti o mentalitate puternică. Jucătorul de fotbal e pregătit mental foarte bine, dacă are tehnică, e antrenat şi stă bine fizic. Dacă stăpâneşte toate astea atunci e bine. Sunt aspecte care se antrenează zi de zi. Eu zic că dacă am ajuns să ne batem cu cele mai bune echipe din Romania ne-am însuşit aceste lucruri.

E tinereţea un dezavantaj pentru jucători acum?

Proiectul nostru a fost să construim ceva şi ne-am axat pe tineri, pentru că tânărul poate avea o progresie extraordinară. Ei pot să aibă o explozie, aşa cum unii de la noi au avut deja. Important e şi talentul, de fapt cu asta incepi, cu selectia, apoi lucrezi cu ei. Nu e niciun dezavantaj. Dacă nu credeam în proiect, nu mă apucam de el şi nu ajungeam să mă bat la titlu în Liga I.

Nu suportă minciuna

Care e principiul de bază implementat de tine?

Corectitudinea. Eu nu suport minciuna. Atunci când te agăţi de o minciună îţi crezi un alibi. Ceva de genul, n-am făcut asta din cauza vecinului. E o treabă românească, dar care mie nu-mi place.

Şi cine nu-l respectă?

Eu nu ţin pe nimeni în frâu. Implementez nişte principii şi reguli. Hagi nu obligă pe nimeni decât de trei ori. Cine nu vrea, nu merge cu noi. E selecţia naturală care se face. Depinde doar de ei pe ce drum vor merge.

Băieţii simt presiunea finalului de sezon?

Presiunea o simte cel care nu e pregătit de examen. Cel care o simte, nu ajunge sus. Presiunea trebuie să te motiveze. E un test şi ăsta în cariera unui jucăror.

Cum ar fi arătat Viitorul dacă nu trebuia să vândă fotbalişti? Cu Manea, Tănase, Răzvan Marin, Ianis?

Nu mă pot gândi la asta. Vânzarea jucătorilor este un curs al activităţii noastre. Aşa va fi mereu. Obiectivul Academiei e să scoatem jucători, să-i formăm şi să-i lansăm. N-am făcut acest proiect ca să caut al doilea Hagi, ci ca să scot fotbalişti, indiferent de numele lor.

Eşti mulţumit de ce s-a realizat până acum?

Evident. Am început în 2009 şi într-un timp scurt am ajuns sus la toate nivelurile. Acum plecăm la un alt proiect pe încă cinci ani. Vrem să dezvoltăm tot ce am deprins şi experimentat în aceşti opt ani, să fim perfecţi. Vom fi şi mai buni. Şi eu am învăţat multe în ultimii ani, dar încă nu le ştiu pe toate. Ca fotbalist poate le-am ştiut. De aceea la 37 de ani m-am lăsat de fotbal, pentru că nu mai aveam motivaţie şi mi-am găsit alt obiectiv. De care, uite că mă ţin.

Vrea şi fotbal feminin

Te-ai gândit să faci şi o grupă de fotbal feminin?

Fotbalul feminin e un minus pentru noi. A fost o discuţie anul trecut. Ar fi interesant. Mi-ar plăcea, dar să vedem ce popularitate ar avea.

Care e principiul activităţii tale?

Ce ai făcut ieri nu mai e valabil azi. Sigur, într-un sens mai larg. Ideea e că trebuie să fii mereu bun.

Câţi copii sunt acum la Academie?

În jur de 300. Potenţialul lor de creştere depinde de noi, de felul în care îi pregătim, îi selectăm. Eu cred că lucrurile vor sta bine şi în continuare, adică vom scoate fotbalişti buni.

Te deranjează atmosfera din fotbalul românesc?

La noi, în România, nu mai e invidie, e răutate. Important e să treci peste asta. Face parte din viaţă



La copii e important să antrenezi mult tehnica piciorului. Să-i înveţi cum să lovească mingea. Apoi urmează monitorizarea. Sunt multe etape care pot schimba jucătorul



E mândru de copii lui

Gică Hagi e un tată fericit şi foarte mândru de copii săi. „Ianis e bine, se dezvoltă. Asteaptă să inceapă să joace. A făcut un an de tranziţie la un nivel înalt. Acum aşteaptă cu nerăbdare să evolueze în Serie A, la Fiorentina. Kira e şi ea cu ale ei, cu şcoala în America. Termină în mai şi are examenul final. Vorbim mereu. Acum ei sunt în faţă, iar eu şi soţia după ei. Îi sprijini, îi ajutăm, facem totul pentru ei”, a punctat Hagi.

CLASAREA VIITORULUI ÎN LIGA I

2015 -2016 locul 4

2014-2015 locul 11

2013-2014 locul 12

2012-2013 locul 13



13 jucători din actualul lot al Viitorului sunt promovaţi de la Academia Gheorghe Hagi