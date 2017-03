Infuzie de cinci milioane de euro la CFR Cluj: se cere ieşirea din insolvenţă

"Investitorul a virat foarte mulţi bani şi am făcut plăţi. El a adus cinci milioane de euro până acum, iar de vineri nu mai avem nicio datorie. Mâine cerem la judecătorul sindic, depunem acţiunea de ieşire din insolvenţă. În 10 martie avem termen normal la insolvenţă şi normal judecătorul sindic va trebui să consfiinţească faptul că am ieşit din insolvenţă. E foarte important pentru noi, pentru moralul nostru, pentru imaginea noastră, e bine şi pentru fotbalul românesc că am ieşit din insolvenţă şi că se poate. Am făcut şi o echipă cu bani foarte puţini, care, uite, că face puncte. De la vară ne vom pune la masa discuţiilor cu el (n.r. - investitorul) şi vom încerca să creştem nivelul de salarii, de cheltuieli puţin, nu foarte mult, pentru că trebuie să fim atenţi la cheltuieli. Dar o să fie mai bine", a spus Mureşan la Digi Sport, citat de News.ro.

Întrebat dacă în spatele lui Băgăcean este un om de afaceri german, Mureşan a răspuns: "Investitorul este Marian Băgăcean. Eu nu pot să vă spun aşa ceva. El (n.r - Băgăcean) a cumpărat acţiunile în nume propriu şi tot din conturile lui au venit banii în conturile clubului. Asta e sută la sută real."

Conducătorul clubului clujean speră ca echipa sa să joace în cupele europene încă din sezonul viitor.

"În cupele europene, după regulament, peste un an. Dar există o portiţă şi vom încerca să mergem pe ea. Nu sunt sigur de reuşită, dra avem şanse. Vom face o cerere, probabil că întâi la federaţie, după aceea la UEFA, dar şanse sunt, nu pot intra în amănunte", a precizat Mureşan.