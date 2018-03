Ilie Năstase, în pragul divorţului: Cu cine îşi înşeală soţia şi cum a fost prins în flagrant de aceasta

Ilie Năstase s-a căsătorit cu Brigitte Sfât în 2013 şi, având în vedere scandalurile pe care le-au avut cei doi, e chiar o minune că relaţia lor a durat până acum.





La cum se prezintă însă situaţia la ora actuală, divorţul de iminent. De altfel, soţia fostului mare jucător de tenis a şi depus actele pentru divorţ, iar motivele le-a expus în „Libertatea“. Pe scurt: Năstase a înşelat-o, inclusiv după ce cuplul a avut o tentativă de împăcare.





Ce a povestit Brigitte Sfât?





*Eu am băgat divorţul pe 7 februarie. Nu mai stau din martie la adresa de pe buletin, unde este casa lui Ilie. Dar, pentru că buletinul meu este pe casa lui, am primit lucruri de la tribunal pe adresa asta…





*Am avut ceva probleme în februarie şi m-am enervat foarte mult şi am băgat divorţul. Scandalul de astăzi a fost datorat faptului că era la restaurant cu o domnişoară de 24 de ani şi l-am prins. I-am pus detectivi de mai mult timp…





*Nu înţeleg de ce nu-mi dă divorţul. Nu sunt nici în cal, nici în căruţă. Eu sunt o femeie înşelată. Eu am aflat despre una dintre amantele lui acum o săptămână. Ea lucrează la o televiziune, este novice, e din Timişoara. Fata respectivă iese cu el.





*El îi luase o pereche de pantaloni de la mine din magazin. Am văzut pozele cu fata care îi arăta cât de bine îi stăteau pantalonii. Am văzut că o aveam în memoria telefonului. Astăzi, se afla la acest restaurant. Nu este prima oară când am pus detectivii. Eu cu el mă împăcasem acum 3 zile.