Ilie Năstase nu se dezminte. Cum a numit-o el pe câştigătoarea de anul trecut de la Roland Garros

Prezent la aniversarea a 70 de ani de la înfiinţarea clubului Steaua, Năstase a vorbit despre Simona Halep şi despre traseul ei la Roland Garros, dar a scăpat din nou o perlă în stilul său caracteristic.

"Are un parcurs bun, de la Madrid a început să joace foarte bine. Mai sunt două-trei meciuri şi în forma în care este cred că are mari şanse să câştige turneul. E greu să spun ce contracandidate are, important este că ea e în formă. Cele care erau mai puternice, Kerber şi Buburuza - Muguruza sau cum o cheamă pe fata aia, au ieşit şi s-a făcut cale liberă.Mă voi duce la Roland Garros dacă ea va ajunge în finală. Trebuie să o lăsăm să joace meciurile, a spus-o şi ea. Noi ne dorim să facem pronosticuri, dar trebuie s-o luăm încet, când va fi în finală poate putem face un pronostic despre locul 1", a declarat Năstase.

Garbine Muguruza este câştigătoarea de anul trecut de la Roland Garros