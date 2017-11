Halep a uimit o legendă vie a tenisului: „Are un stil similar cu al meu. Rar face un meci prost! Sunt fanul ei“

Simona Halep a impresionat în acest sezon, iar laudele curg la adresa ei, chiar dacă românca a ieşit din faza grupelor la WTA Finals.





Fosta ocupantă a locului 1 mondial, Kim Clijsters a vorbit pentru Digi Sport despre constănţeanca de 26 de ani, dezvăluind că o admiră pentru jocul ei.





Ce a spus?





*Sunt un fan al jocului ei, încă de când era mai tânără, de acum câţiva ani. M-am bucurat de jocul şi de atitudinea ei. A crescut mult ca jucătoare şi şi-a îmbunătăţit multe lucruri, cu Darren Cahill de partea ei şi cu un staff atât de bun.





*Cred că seamănă puţin cu mine. Aşa că sper să câştige cât mai curând un Grand Slam. A fost aproape de câteva ori. Trebuie să facă la fel ca până acum şi să înveţe din ce n-a mers bine, atunci când a avut aceste şanse.





*Când eşti într-o situaţie ca a ei, cu presiune, în lumina reflectoarelor, uneori sunt şi critici, mai ales când nu câştigi un Grand Slam. Nu trebuie să-şi facă griji şi să se concentreze pe ce are de făcut. A reuşit să devină numărul unu, ceea ce e o realizare uriaşă şi m-am bucurat din plin să o văd acolo sus.





*E un sentiment minunat să ajungi numărul unu. Eu de mică mi-am dorit. Din afară se crează acea presiune când nu ai câştigat un Grand Slam. Eu am jucat foarte consistent timp de un an, n-am pierdut niciun turneu înainte de semifinalele unui Grand Slam şi am învins unele dintre cele mai bune jucătoare. Ea face la fel.





*Are un joc foarte consistent. Rar face un meci prost. A avut rezultate bune la Grand Slam-uri, a jucat un tenis solid. N-a reuşit să facă acel pas decisiv încă, dar cred că are oameni de calitate în jurul ei care o menţin concentrată.