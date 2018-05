Halep, şmecheră ca Şarapova: Simona a dezvăluit cum a reuşit să întoarcă meciul cu Riske printr-o decizie inspirată

Simona Halep a acumulat deja o experienţă mare în circuitul feminin, ceea ce îi permite să iasă din situaţii dificile, aşa cum a fost primul set al confruntării cu Alison Riske.





Atunci, liderul WTA a fost spulberată cu 2-6, după ce americanca a condus, la un moment dat, chiar cu 5-0. Imediat după terminarea setului, Halep a cerut o pauză pentru a merge la vestiare, aşa cum face şi Maria Şarapova, ori de câte ori dă de o situaţie dificilă.





De multe ori, rusoaica a reuşit astfel să întoarcă soarta unui meci, ceea ce a izbutit şi Halep acum, la French Open. Potrivit Digi Sport, Simona a şi mărturisit după victoria de miercuri că decizia de a solicita o pauză a fost extrem de inspirată.





Ce a spus Halep?





*Nu prea fac acest lucru, dar astăzi, după primul set, am simţit nevoia să merg puţin să mă spăl cu apă rece; am vorbit un pic cu mine, în sensul că am încercat să mă relaxez, să nu mă mai gândesc la rezultat, la scor, ci doar să-mi dau drumul la braţe şi să lovesc mingea cât se poate de puternic.