Halep şi-a dezvăluit secretul: Simona a explicat ce a făcut în vacanţă de a avut un debut excelent de sezon

Simona Halep s-a debarasat de Johanna Konta în minimum de seturi, după cum „Adevărul“ a scris aici. Astfel, liderul WTA o va întâlni pe Karolina Pliskova (4 WTA) în ultimul act (duminică, ora 15.00, Digi Sport). Finala mică va fi disputată de învinsele din prima zi: Konta - Ostapenko (duminică, ora 13.00, Digi Sport).



După victoria obţinută astăzi, Halep a explicat, potrivit Digi Sport, cum de a reuşit să joace atât de bine în chiar prima partidă din noul sezon.



Ce a spus?



*Cred că am jucat foarte bine în primul meci din noul sezon, m-am antrenat chiar foarte bine acasă în România, am venit pregătită. Am fost pregătită să joc acest meci.



*Ştiam că va fi dificil, totul a mers bine şi vă mulţumesc că aţi fost alături de mine să mă încurajaţi. Vă mulţumesc pe această cale.



*După Turneul Campioanelor de la Singapore, am avut patru săptămâni libere. E cea mai lungă perioadă pentru că îmbătrânesc şi am nevoie de o săptămână în plus în fiecare an. A fost bine că am avut o pauză. Sezonul trecut a fost foarte dur pentru mine din punct de vedere emoţional, am avut nevoie de odihnă.