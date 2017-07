Halep a „înţepat-o“ pe Konta şi le-a dat o veste proastă fanilor din România: decizie luată după Wimbledon

Simona Halep a părăsit Wimbledon în sferturi şi, în ciuda faptului că ar fi avut la dispoziţie câteva zile până la startul BRD Bucharest Open (15-23 iulie), nu va participa la întrecerea pe care a câştigat-o anul trecut.





Potrivit corespondentului „Gazetei Sporturilor“ la Londra, Halep a confirmat, după partida pierdută cu Konta, că va absenta de la BRD Bucharest Open. Românca a analizat şi înfrângerea suferită marţi seara şi a lăsat de înţeles că a fost iritată de două momente:





*Pauza pe care Konta a luat-o între setul doi şi setul trei





*Strigătul venit din tribune la ultimul punct al meciului, atunci când Simona a cerut chiar rejucarea punctului





Ce a spus?





*A fost un tenis de nivel înalt. Ambele am jucat bine, am fost din nou aproape. Poate în tiebreak puteam să servesc mai tare şi mai bine în tie-break-ul setului al doilea. Şi poate în acel game de serviciu pe care l-am pierdut, apoi a fost mai greu să cred pentru că ea are un serviciu bun şi n-am avut prea multe ocazii să câştig contra acestei arme. Sunt multe lucuri pozitive pe care să le iau cu mine, ea a jucat bine şi a meritat victoria.





*Spectatorii au creat o atmosferă frumoasă. Doar la ultimul punct mi s-a părut ciudat că o doamnă din tribune ţipa, dar în rest a fost o atmosferă frumoasă. Am crezut că se va repeta punctul, dar nu s-a întâmplat aşa. L-am întrebat pe arbitru şi el mi-a spus că nu poate fi rejucat punctul, aşa că ce sens avea să mă cert cu el?





*Nu cred că au fost doar patru minute (n.r. - pauza de baie luată de Konta), dar aşa face ea mereu. Nu pot schimba eu lucrurile. M-am ridicat de pe scaun pentru că se pornise aerul condiţionat în setul al doilea şi mă temeam să nu rămân pe acolo înţepenită.





*Unul dintre ţelurile mele e să devin numărul unu, dar am pierdut din nou o şansă. Cred că o să mai am şanse pentru că mai am mulţi ani înainte.