Halep a făcut-o să plângă pe Muguruza. Ce a declarat jucătoarea din Spania după eşecul din semifinale

Muguruza a declarat că a început slab meciul şi nu a făcut faţă ritmului impus de Halep.

"Am avut o adversară care a jucat foarte bine, care nu mi-a oferit puncte gratis. Acesta a fost cel mai rău meci al meu la Roland Garros. Era un meci important, iar ea a fost agresivă încă de la început şi acesta este rezultatul.

A jucat foarte mult în cros şi a servit mult pe forehand-ul meu. Am avut multe schimburi lungi de mingi, dar tactica ei a fost bună. Trebuia să servesc mai bine. Cred că am început prost meciul, undeva sub nivelul ei. A jucat incredibil încă de la primul punct şi ar fi trebuit să nu las să-mi scape atât de repede primul set. Dar ea a jucat extraordinar, a pus o presiune incredibilă pe mine“, a declarat Muguruza.

Jucătoarea din Spania a mai declarat că o vede pe Halep favorită în finala de sâmbătă. Ea a venit cu ochii înroşiţi de plâns la conferinţa de presă, semn că eşecul cu Halep a afectat-o mult.