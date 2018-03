Halep, ameninţată de Osaka: Cum a ajuns o japoneză de 22 de ani să fie privită drept viitoarea ocupantă a locului 1

Cândva, era de neconceput să vezi cum Maria Şarapova sau Serena Williams părăsesc vreun turneu important în turul I. Acum, un astfel de deznodământ tinde să devină ceva obişnuit!

La Indian Wells, rusoaica de 30 de ani a fost învinsă în chiar primul meci jucat. Acum, la Miami, s-a întâmplat acelaşi lucru, însă cu Serena Williams. Cele două înfrângeri suferite de aceste sportive legendare au avut un numitor comun: Naomi Osaka (22 WTA). Iar între cele două victorii cu Şarapova şi cu Williams, japoneza a spulberat-o şi pe Simona Halep (1 WTA), administrându-i în semifinalele de la Indian Wells doar a doua înfrângere din 2018!

Serena, şi bătută, dar şi amendată

Chiar dacă Osaka a impresionat în California, au existat voci care au insinuat că asiatica poate fi doar o „scânteie“ în stilul lui Ostapenko, care a triumfat la French Open 2017, iar acum bifează eşec după eşec.

Timpul va demonstra dacă Osaka va avea continuitate sau nu, însă, deocamdată, ea a furnizat un rezultat mare şi la Miami. Ajunsă faţă în faţă cu legendara Serena Williams (491 WTA) în turul I, asiatica, pur şi simplu, a dominat-o pe americanca de 36 de ani. A rezultat o victorie clară, 6-3, 6-2, în doar o oră şi 18 minute. În niciun moment, Serena n-a lăsat impresia că poate câştiga, în condiţiile în care n-a reuşit niciun break şi şi-a pierdut serviciul, arma ei preferată, de patru ori.

La final, frustrată de eliminare, americanca a refuzat dialogul cu presa şi, aproape sigur, va primi şi o amendă de 1.000 de dolari, potrivit regulamentului. Când s-a mai calmat, Williams a publicat un scurt comunicat de presă: „Fiecare turneu e o oportunitate pentru mine să înţeleg unde trebuie să-mi îmbunătăţesc jocul, astfel încât să fiu cea mai bună. Naomi a făcut un meci grozav şi am învăţat ceva din această partidă. Vreau să-mi continui revenire progresând în fiecare zi. Le sunt recunoscătoare fanilor care mă susţin la fiecare pas“.

Şi-a învins idolul din copilărie

Revenind la Naomi Osaka, aceasta a fost surprinsă, la rândul ei, de lejeritatea cu care a trecut de, probabil, cea mai bună jucătoare din istoria tenisului feminin.

„Am fost extrem de emoţionată înainte de a intra pe teren. Nu ştiu dacă cineva de aici ştie asta, dar Serena e jucătoarea mea favorită. Să joc împotriva ei e ca un vis devenit realitate. Aşa că sunt extrem de fericită că am putut juca împotriva ei şi sunt şi mai bucuroasă că am reuşit să o înving. Ea e motivul pentru care am început să joc tenis. Am văzut-o de nenumărate ori la TV, pe când eram un copil şi îi ţineam pumnii, trăiam meciurile alături de ea. Aşa că azi mi-a fost foarte complicat, în condiţiile în care a trebuit să-mi imaginez că am în faţă un adversar obişnuit şi să-mi fac jocul. A fost greu“, a explicat noua vedetă a circuitului WTA.

Opt victorii la rând, un singur set pierdut

Japoneza de 22 de ani a încheiat anul 2017 pe locul 68, iar acum a urcat pe poziţia a 22-a, după triumful de la Indian Wells. Iar la cum merg lucrurile, deja se vorbeşte că ea va fi noua ocupantă a primei poziţii. De altfel, „WTA Insider“ a venit cu un amănunt remarcabil: de-a lungul anilor, până la eşecul suferit acum cu Osaka, doar alte şase jucătoare o învinseseră pe Serena Williams la Miami. Vorbim despre sora Venus, Capriati, Kuzneţova, Wozniacki, Hingis şi Azarenka. Cinci dintre ele au ajuns, ulterior, pe locul 1 WTA, iar Kuzneţova a urcat până pe poziţia a doua.

Având în vedere bilanţul lui Osaka din ultimele săptămâni, cu opt victorii obţinute la rând şi un singur set pierdut, pronosticul privind viitorul strălucit pe care l-ar aştepta nu pare a fi chiar o exagerare.

17 victorii şi doar cinci eşecuri e bilanţul înregistrat de Naomi Osaka în 2018.

Seria formidabilă a lui Osaka din ultimele săptămâni





Indian Wells

*6-4, 6-4 cu Şarapova (41 WTA)

*6-3, 6-2 cu Radwanska (32 WTA)

*6-3, 6-3 cu Vickery (100 WTA)

*6-1, 5-7, 6-1 cu Sakkari (58 WTA)

*6-3, 6-2 cu Pliskova (5 WTA)

*6-3, 6-0 cu Halep (1 WTA)

*6-3, 6-2 cu Kasatkina (19 WTA)





Miami

*6-3, 6-2 cu S. Williams (491 WTA)

Urmează duelul cu ultima jucătoare care a învins-o pe Osaka

Naomi Osaka a trecut de Serena Williams, însă va avea un meci mult mai greu în turul II. Acolo o va întâlni, vineri, pe Elina Svitolina (4 WTA). Ucraineanca de 23 de ani e ultima jucătoare care a învins-o pe Naomi Osaka. S-a întâmplat în Dubai, acolo unde Svitolina a câştigat chiar uşor, scor 6-2, 6-4.