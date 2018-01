Halep, amendată de organizatorii Australian Open: ce i s-a reproşat Simonei şi cât va fi nevoită să plătească

Constănţeanca de 26 de ani s-a descurcat formidabil în momentele grele ale unor partide dificile. S-a descurcat singură, fără a fi ajutată de Darren Cahill, întrucât la competiţiile majore reprizele de coaching sunt înterzise de regulament.

Organizatorii au analizat imaginile video şi au considerat că Simona a încălcat regulamentul. Astfel, ea a primit o amendă de 12.000 de euro, dar suma e nesemnificativă, având în vedere că până în acest moment, Halep a adunat 21 de milioane de dolari din tenis!

"Focus, 🤐 and DO IT" @darren_cahill you were great this tournament 😂❤

(📽 Casey) pic.twitter.com/MvQjw3fDIG