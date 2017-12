Hagi se victimizează iar: „Săracul de mine!“ Cine l-a supărat, din nou, pe „Regele“ fotbalului românesc

„Săracul de mine, am venit la Constanţa şi nu sunt apreciat. Mi-e greu să umplu un stadion, jucăm un fotbal de doi lei... Am văzut că unii îmi fac şi echipa, ţipă din tribune că să fac schimbare. Sunt lucruri care se întâmplă şi nu-s normale. Sunt dezamăgit total. Am ieşit campionii României şi avem mai puţini spectatori. Probabil că atât valorez eu





La fotbalul pe care-l jucăm şi ce satisfacţii aducem, nu văd motiv să nu vii la stadion. Asta e. Nu înţeleg de ce nu vin, de ce sunt nemultumiţi. E oraşul meu, unde m-am născut şi am crescut, dar mi-e greu să înţeleg ce se întâmplă aici la Constanţa. Trebuie să schimbăm ceva! Dacă se poate; dacă nu, asta e“, a spus Hagi.

După victoria cu Chiajna, prima după trei etape fără vreun meci câştigat pentru echipa sa, „Regele“ i-a criticat pe suporteri!