Hagi: Cine-i mare să ştie să piardă. Noi suntem fericiţi, am câştigat pe merit

„Din păcate cineva care e mare, când se comportă ca un om mare să ştie să piardă. Din păcate se pare că nu ştiu să piardă. Da asta este. Îmi vine să râd. Echipa a demonstrat că cu şansă, cu noroc... Am avut şansă şi cu Steaua.. Dar uleiul iese întotdeauna la suprafaţă, s-au unit nişte planete şi a fost bine pentru noi. Cine-i mare să ştie să piardă. Restul, noi suntem fericiţi, am câştigat pe merit. Am intrat în istorie. Sunt mândru, sunt la mine acasă şi am ajuns în acest an să fim a 16-a academie din Europa. Succesul se construieşte şi la noi a durat şapte ani. Chiar dacă ştim că unii sunt supăraţi, noi trebuie să ne bucurăm", a spus Hagi la Digi Sport.





Gheorghe Hagi a precizat că oraşul Constanţa merita să aibă o echipă campioană. „E un moment special, un moment incredibil pe care nu l-am visat când am început campionatul. Suntem o echipă care produce cele mai multe atacuri din play-off. Mulţumesc celor de la academie, antrenorilor, tuturor celor care au muncit în această bază, stafului, jucătorilor. Şi toată această gaşcă pe care o avem, academia, copii extraordinari, talentaţi, avem un concept tehnic care formează jucători. Cinci ani la rând am avut campioni la juniori şi acum la echipa mare. Lucrurile au venit pentru că avem merite multe şi am arătat-o pe teren. Cred că fiecare are o menire în viaţă iar eu mi-am dorit această academie la Constanţa şi aici am creat astăzi o istorie frumoasă pentru că Constanţa merita să aibă o campioană. Am visat cu această academie, am investit în tineri şi sunt fericit acum, pentru că am făcut ce trebuie. Suntem campioana cea mai tânără din Europa, e un lucru extraordinar. Ce am făcut în seara asta ne obligă foarte mult. Am crescut nivelul, trebuie să creştem în toate, să devenim şi mai buni", a afirmat Hagi.





Formaţia FC Viitorul a învins CFR Cluj, scor 1-0, în ultima etapă a play-off-ului Ligii I şi, conform LPF, care susţine că, la egalitate de puncte, departajarea se face la rezultatele directe din play-off, este noua campioană a României. FCSB a învins CSU Craiova cu 3-0 şi a terminat la egalitate de puncte cu FC Viitorul, 44. Însă, potrivit părerii oficialilor FCSB şi potrivit interpretării regulamentului de către ei, la egalitate de puncte trebuie să se ţină cont de toate rezultatele directe, şi din sezonul regulat şi din play-off. În această situaţie, FCSB, care a învins CS Universitatea Craiova, scor 3-0, ar trebui să fie campioana României. Şi înainte şi după acest meci, patronul bucureştenilor, Gigi Becali, a spus că se va adresa TAS pentru a primi dreptate.