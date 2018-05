Glume sexiste explicite la ultimul comentariu al lui Cristian Ţopescu: a fost acuzat că a jignit-o pe Şarapova

„Crezul meu personal a fost să spui ceea ce crezi şi să să crezi ceea ce spui“, spunea Cristian Ţopescu.

Marele comentator sportiv a avut mult de suferit de pe urma acestui motto. Ultima oară chiar la ultimul său comentariu.

În 2014, el a fost invitat de Antena 3 pentru a comenta partida dintre Simona Halep şi Maria Şarapova din finala Roland Garros. El a făcut atunci două remarci nepotrivite la adresa Mariei Şarapova, care au fost considerate sexiste. Iată ce scria Gazeta Sporturilor la vremea respectivă:

”Cel mai mare comentator sportiv din istoria televiziunii din România a avut o prestaţie pe care Gazeta n-o califică în nici un fel, tocmai din respect pentru cariera sa nepereche. E pur şi simplu dezolant ca, la un meci de fete, să faci de două ori glume sexiste explicite în legătură cu ţipetele Mariei Şarapova.

O uriaşă sportivă merită altă referire decît cea făcută ieri de Cristian Ţopescu: <Meci interzis minorilor pentru că aceşti copii şi-ar întreba părinţii de ce ţipă aşa Şarapova!>.

Sau cum a fost cel de-al doilea comentariu: <Dacă am închide ochii şi doar am auzi-o pe Şarapova, am crede cine ştie ce>“.