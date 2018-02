Gigi Becali vrea arbitri străini în play-off. Pe cine susţine patronul de la FCSB la şefia Federaţiei

"Am vorbit cu Gino (n.r. - Iorgulescu). Am vorbit cu Vali (n.r. - Argăseală), am convocat azi Adunarea Generală, că echipele din play-off se ştiu. Trimite hârtia: <CFR Cluj, vrei arbitri străini cu Steaua? <Da.> <Plăteşti şi tu şi Steaua jumate-jumate.> Dinamo cu... Dinamo, nu, că nu intră. Botoşaniul cu CFR. <Vreţi arbitri străini în cutare?> <Vreau.> <Plătiţi amândoi jumate-jumate>. Cu CFR am avut 11 metri, Mureşan l-a călcat p-ăla. El nici penaltiul pe care l-am avut nu a vrut să-l dea. I l-a semnalizat de la margine. Ăştia nu sunt arbitri", a declarat Becali, la Pro X.

El a salutat decizia lui Ionuţ Lupescu de a candida la preşedinţia FRF: "Asta este viitorul fotbalului. Dacă nu-l votăm şi dacă nu iese, atunci ne merităm soarta. Acum vine un om care el pleacă de la UEFA, îşi dă demisia, lasă cariera lui unde câştigă bani, faimă, cutare. Vine aici să facă ceva. Dacă nu-l votăm, atunci suntem oameni de nimic. Cu adică să nu-l votezi în detrimentul lui Burleanu? Burleanu zice el că-i trimite prin Turcia, că face fotbalul feminin, că nu ştiu ce. Numai că el să ştie un lucru: la fotbal nu e ca la politică, unde se câştigă voturi de la oameni săraci, care sunt de bună credinţă, dar nu prea ştiu. La fotbal, oamenii nu sunt foarte săraci şi nici prea neştiutori. Burleanu nu poate manipula voturile prin astea, avantaje minore, n-are cum. Chestii d-astea: <hai că-ţi mai dau o vacanţa, îţi mai dau zece mii să cumpeti mingi.> Oamenii ăia iau banii şi nu o să-l voteze. Pentru că nu sunt proşti oamenii din fotbal. Nu sunt nici chiar foarte deştepţi, dar sunt acolo, medii şi nu pot fi păcăliţi. Şi nu o să-l voteze. Omul ăsta, Burleanu, a distrus fotbalul. Cum? A luat două hotărâri: antrenor străin, ăla, Daum, om de nimic şi arbitru străin şef la arbitri, care omul stă în Grecia şi nu vede că nu mai avem arbitraj."

Meciuri din Liga I au fost conduse ultima dată de arbitri străini în sezonul 2012/2013, aminteşte News.ro