Gigi Becali: „Cosmin Olăroiu l-a bătut pe Florin Călinescu!“ Reacţia actorului

Conform spuselor lui Becali, Florin Călinescu a fost bătut de Cosmin Olăroiu în urmă cu câţiva ani. Incidentul s-ar fi petrecut într-un restaurant din Bucureşti în prezenţa altor oameni de fotbal aflaţi la o masă, precum Mircea Sandu şi Gino Iorgulescu.

”Cine e Călinescu ăsta? Când l-a bătut Oli era mieluşel…”, a spus Becali.

Florin Călinescu a scris pe Facebook că nu se pune problema să fi fost agresat de antrenor, considerând că presa ar fi trebuit să ignore spusele patronului de la FCSB: „Buna seara,dragi colegi <profesionişti>, din ceea ce se cheama azi presă. Văd că reluaţi la nesfârşit o relatare a lui Gigi Becali, care NU a fost de faţă, despre cum m- a desfigurat pe mine Cosmin Olăroiu, acum 10 ani într-un restaurant.

Mărturiile lui Mircea Sandu, Gino Iorgulescu şi chiar ale lui Cosmin, care nu m-a atins nici cu un bobârnac şi cu care am o relaţie ok şi care AU fost de faţă si vă spun clar că machedonul bate câmpii, nu sunt bune.

Păi, dacă ma bate Oli, stau vreo trei luni în comă...cel puţin.

Cum tot reluaţi şi povestea cu <marea mea dragoste> cu Monica Tatoiu, cu care am fost coleg de şcoala pănă pe la vreo 10( zece) ani.

Şi alte, şi alte baliverne.

Bineînteles, deontologic şi profesionist, ignorând punctele mele de vedere“.

Sa fiti sanatosi si sa va luati lefurile!