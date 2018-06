FOTO Simona Halep, fericită la Paris: „Mi-am întâlnit idolul“

Înainte de a oferi un interviu, ea avut prilejul unei întâlniri cu marea jucătoare belgiană Jutine Henin. Halep a declarat în repetate rânduri că este o mare admiratoare a fostei tenismene, acum în vârstă 36 de ani.

Unul dintre motivele pentru care Simona o apreciază pe Henin este faptul că aceasta a avut parte de o carieră impresionantă, deşi măsoară doar 1,67 m, un centimetru mai puţin decât Simona Halep.

Henin a reşit să câştige nu mai puţin de 7 trofee de Grad Slam.

„Când îţi întâlneşti idolul“, a scris Halep pe Twitter.

