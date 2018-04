FOTO Primită cu onoruri! Ce politician a aşteptat-o pe Simona Halep la aeroportul de la Cluj Napoca

Martina Hingis (castigatoare a 25 de titluri de Grand Slam la simplu, dublu si dublu mixt) este antrenorul actual al echipei Elvetiei si a sosit in orasul nostru pentru meciul de tenis Romania - Elvetia, din cadrul FedCup, pentru accedere in Grupa Mondiala !

Simona Halep va juca pentru Nationala Romaniei in meciul cu Elvetia, alaturi de Irina Begu, Sorana Carstea si Mihaela Buzarnescu.

Meciul va avea loc sambata si duminica in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca!

Hai Romania!!